有網友心血來潮，對政治人物進行「考古」，找出總統蔡英文、高雄市長陳其邁、國民黨立委蔣萬安、台北市長柯文哲等25人的舊照片，表示「不看還好，一看不得了！絕對不能只有我看到阿」。

Dcard一名網友2018年整理出一系列政治人物們年輕時的照片，由台北市長柯文哲與夫人陳佩琪的結婚照打頭陣，兩人合照的姿勢讓該網友笑翻，而從柯文哲學生時期的照片可看出，他對高腰褲似乎情有獨鍾。

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪的結婚照。（資料照／摘自陳佩琪臉書，非Dcard原圖）

新北市長侯友宜就讀警大時期的清澀模樣也被翻出；行政院長蘇貞昌年幼時的髮量和現在比起來，明顯有變化；一向嚴肅的副總統賴清德，也有可愛時期，照片中他爬上樹，看起來調皮又逗趣；監察院長陳菊從年輕時就氣勢逼人。

台中市長盧秀燕過去擔任電視台記者時的照片，被形容有「北韓主播既視感」，耳下捲髮、短瀏海的造型，也被認為像是卡通人物小丸子。裁縫師之子、交通部長林佳龍，兒時就有自己的時尚品味，西裝搭配拖鞋，營造出衝突感，另一張少年時期打籃球的照片，則展現結實的肌肉線條。

台中市長盧秀燕（上排左）、交通部長林佳龍（上排右）、高雄前市長韓國瑜（下排左）、高雄現任市長陳其邁（下排右）。（合成圖／摘自臉書，非Dcard原圖）

台中前市長胡志強、高雄前市長韓國瑜、高雄現任市長陳其邁、台北市議員王世堅的舊照片也都被挖了出來。前立委黃國昌小時候帶著圓黑框眼鏡的模樣，意外撞臉卡通人物「大雄」，讓網友笑說，「好想叫戰神去走廊罰站」。

此外，前國民黨主席洪秀柱長髮過腰的可愛造型、酷似訓導主任的犀利模樣，形象呈高度反差。被譽為「立院男神」的國民黨立委蔣萬安，小時候可是個軟萌的健康乖寶寶。

前總統陳水扁與夫人吳淑珍的婚紗照則讓人相當疑惑，「請問拔了整個草坪當捧花？」堪稱師奶殺手的前總統馬英九，不愧是國民黨的人氣王，年紀雖長但帥氣不減當年。總統蔡英文各時期的照片，都可見她短髮、眼鏡的招牌造型，看起來就像是乖乖牌好學生代表。

前總統陳水扁（左起）、前總統馬英九、總統蔡英文。（合成圖／資料照，非Dcard原圖）

前立法院長王金平年輕時酷似韓星宋承憲；前行政院長林全19歲時照片曝光，當年的帥氣模樣，即便到了今日絕對仍是型男代表。桃園市長鄭文燦則明顯發福，看來伙食不錯。

新北前市長朱立倫、台中前市長郝龍斌、國民黨智庫副董事長連勝文、國民黨榮譽主席連戰，以及前總統李登輝、親民黨主席宋楚瑜的舊照片，也都被一一翻出。網友看了直呼，「青春真的是不等人」。

(中時新聞網)