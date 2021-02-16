海豚家族新年悠遊新竹外海，嬉戲萌樣身影被捕捉。海巡署艦隊分署第12新竹海巡隊PP-3570巡防艇15日下午執行海上巡邏勤務時，發現約20隻海豚聚集，並追逐巡防艇跳躍嬉戲，海巡人員發現後驚呼連連，並即時捕捉鯨豚畫面，也成了辛勞勤務中最大的驚喜。

新竹海巡隊巡防艇執行勤務時，驚喜發現海豚家族現蹤在新竹外海1浬處，20隻海豚隨著巡防艇追逐跳躍嬉戲，海巡人員發現後迅速捕捉鯨豚畫面，並呼喚執勤同仁一起來看「海豬」，眾人驚呼連連，笑稱海豚家族一邊玩水一邊「跟著我們一起游」，並讚嘆第一次看到這麼多海豚。

由於海豚們追逐巡防艇跳躍嬉戲，海巡人員研判是結群覓食所致，為了保護海豚不受驚擾，巡防艇保持距離值勤，並作成紀錄回報。 新竹海巡隊表示，通常冬季較少在海上遇到海豚家族，往年多是4月才開始出現，推測是近期氣溫回升，才有機會目睹海豚成群結隊覓食的盛況。

新竹海巡隊隊長曾明羲表示，海豚一般在台中以南海域出沒，冬季在新竹遇到的機率較低，此次發現海豚蹤影後，巡防艇因不敢太打擾，所以未能靠近觀察，以致無法判斷是何種品種的海豚，但研判是為了在海上覓食，才會出沒於新竹海域。

新竹海巡隊表示，海域治安、維護漁權、救生救難、海洋保育、海洋事務為海巡署5大核心任務，此次新竹海域出現海豚家族，顯示海洋生態保育逐步展現成效，盼眾人共同努力保護海洋生態，若在海上遇到這些嬌客請勿接近打擾。若發現不法或需海事服務，請利用海巡118免費報案電話或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署將立即前往處理。

(中時 )