清水岩寺創立280多年，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」。（吳敏菁攝）

清水岩寺創立280多年，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」。（吳敏菁攝）

清水岩寺創立280多年，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」。（吳敏菁攝）

清水岩寺創立280多年，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，16日上午廟方依循古例傳統，擲筊抽「觀音佛祖籤」，國運籤詩云「佛前發誓無異心、且看前途得好音、此物原來本是鐵、也能變化得成金」，寓意吉祥，廟方也解釋，意指國家運勢在今年還較去年更好更順利，沒有大災厄，一切平安。信徒們一起拍手喝采。

清水岩總幹事陳慶福表示，每年逢初五抽國運籤、工商籤、農牧籤，一出聖筊即指定為籤。今年抽籤較往年順，國運籤、工商籤都是第二次籤才定案，農牧籤則是一次籤就獲得三次聖杯。

「國運籤」國運籤由委員蕭惠仁抽出，詩句「佛前發誓無異心、且看前途得好音、此物原來本是鐵、也能變化得成金」，意指國家運勢在今年順利，沒有大災厄，一切平安，不用強求。

工商籤由委員陳正雄抽出，委員蕭惠仁解籤說，工商籤第二籤甲寅，詩句，「於今此景正當時、看看欲吐百花魁、若能遇得春色到、一洒清吉脫塵埃」，更較去年還好，經濟復甦，景氣又熱，工廠生意興隆，乃安然度過難關。

農牧籤由委員翁新科抽出第四十七籤 詩云「君爾何須問聖跡，自己心中皆有益，於今且看月中旬，凶事脫出化成吉」。籤解「問財利，只要認真經營，必可獲利。只要認真經營，必可獲利」。

清水岩寺抽出「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，一經解籤，信眾都說，每年都很神準，今年新春就抽出好采頭，讓人信心更足了。

清水岩有名品種繁多的茶花正盛開，附近步道林蔭清幽，吸引絡繹不絕的人潮來走春，拜拜賞花，在清幽環境裡洗滌身心，準備重新出發了，迎接新的一年。

(中時 )