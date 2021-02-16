隨著民眾意識抬頭，不少人認養路燈來當作點光明燈，新竹市目前約有3萬6000多盞路燈，自2011年起推動認養，其中在世界街、集福街更出現日本滑冰王子羽生結弦名號，原來是粉絲聲援，還獲得日本媒體專程來採訪製作特輯。還有神秘市民10年來認養150盞，最近才悄悄標上愛國者名號。

迎接新年，許多民眾會到廟宇點燈祈福，在竹市許多企業、民眾選擇認養路燈，以另類光明燈，照亮自己與他人的路，來以此祈求健康、闔家平安、學業順利。新竹市府表示，今年已開始受理路燈認養，每年每盞路燈認養費用為新台幣1000元整，認養竹市路燈者，可依繳費收據申報列舉扣除抵稅，所得款項將入市庫，支應竹市道路、路燈相關費用。

工務處透露，一名連續點燈10年的市民，每當有閒錢就特地來認養路燈，一次認養燈數從1、2盞至30、40盞不等，累計至今已經超過150多盞路燈。該市民曾分享認養路燈只是為了做公益、幫助他人，不願曝光，起初僅以善心人士名義認養，近期在部分路燈才悄悄以「愛國者」標註。

而最受注目的，就是有日本知名滑冰選手羽生結弦粉絲集資連續點燈3年，工務處解釋，他們自2019年起特定挑選位於世界街、集福街的1 號路燈，以路名與號碼搭配，期盼偶像奪冠軍意味濃厚。特殊應援方式，更吸引日本媒體專程來台採訪報導，還製作成特輯。

羽生結弦粉絲表示，點燈不只是為偶像祈福，更是為了傳達羽生結弦正能量。她們更盼拋磚引玉，讓世界充滿愛心。

竹市認養路燈今逢10周年，新竹市政府感謝金益鼎企業、光磊科技、瑞昱半導體、蔡麗華記帳士事務所、皮芝芬稅務事務所、國偉記帳士事務所等公司行號每年都熱情認養路燈，發揮企業社會責任。

(中時 )