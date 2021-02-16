不捨兒子過年只有1個紅包！一名單親媽媽發文分享，由於自己沒什麼人脈，兒子過年只收到來自她的紅包，只見她在紅包袋上寫下給孩子的祝福，表示自己此生最大的福報就是生下他，對兒子滿滿的愛在文字中展露無遺，吸引2萬網友朝聖直呼，這一包抵十包，看完之後很感動，一定要好好保存。

一名女網友日前在臉書社團《爆怨公社》發文分享，今年過年兒子只有收到來自於她的紅包，因為她是單親媽媽，也沒有什麼人脈，因此覺得十分對不起兒子，也感嘆的說，沒有爸爸的孩子只能認命。

從照片中可見，她在紅包袋上畫下可愛的牛，並親筆寫下「恭喜你總算擺脫你不喜歡的生活，現在每天為了自己的目標拚命努力著，永遠記得媽咪說的，『媽咪這輩子最大的福報就是生了你』，努力成為臺灣之光吧！」字裡行間充滿對兒子的疼愛。

貼文吸引2萬網友朝聖，許多人大讚原PO字跡超美，「為母則強！媽媽的字跡很美」、「字好美，讀完好感動」、「有這份媽媽的愛，抵過千萬個紅包」、「看到媽媽滿滿的愛」、「這一包抵十包」、「好字！這個一定要好好保存，若干年後拿出來看，都是滿滿回憶」、「媽咪的用心大家都感受到了，尤其是如畫般的字體！美」。

(中時新聞網)