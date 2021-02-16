2021.02.16 南投縣▲信義山岳無雙村路段有51歲女山友登山骨折，消防隊預計下午3點抵達救援。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

2月7日有7人登山小隊從瑞穗林道入山，預計15日由從信義郡大林道下山，但眾人在行經南三段亞力士營地往無雙村路段時，1名51歲的潘性山友不慎滑落邊坡，造成疑似右小腿骨折無法行走。16日中午南投消防隊接獲通知，出動消防5人、山搜義消人員1人，由信義分隊小隊長松定榮帶隊出發搜救。

搜救隊於16日下午12點30分搭乘直升機前往事故地點，近下午1點降落無雙山舊部落，評估將再1個多小時後到達潘女受傷現場，將評估患者狀況，以揹負的方式，揹至直升機可吊掛處，再申請直升機吊掛救援。

(中時 )