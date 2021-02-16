2020年新簽約工程、在建工程金額都是歷年新高，中鼎(9933)今年1月合併營收49.97億元，創同期新高，年增50.14％；中鼎指出，2020年因疫情導致營運衰退，今年在施工及入帳逐漸恢復正常下，營收及獲利應可回到正成長軌道。法人預估，中鼎今年營收獲利成長的空間應有2位數。

至2020年11月止，中鼎當年工程新簽約工程金額新台幣1,290億元、在建工程2,714億元，都是歷史新高。

因疫情衝擊，造成部分在建工程施工延宕、入帳減少，導致中鼎2020年合併營收555.6億元，年減4.55％。

由於中鼎2020年新簽約金額中，86％都屬毛利率較一般工程高的綠能及低碳工程；而在建工程中，也有64％為綠能及低碳工程，因此，市場除對中鼎2021年營收成長有期待，也認為，中鼎2021年的獲利能力也會比2020年增加許多。

對於2021年預期可承攬工程的金額及地區；中鼎指出，未來的1年，集團可投標的潛在標案金額高達2,710億元，其中43％來自得標率較高的台灣市場，另有29％來自中東、19％來自東南亞。

(工商 )