根據大陸「貓眼專業版」數據，截至15日24時，今年大陸春節檔電影總票房已突破60億元（人民幣，下同，約台幣264億），超過2019年的58億元，創下大陸影史檔期新紀錄。

大陸今年的春節檔，有《唐人街探案3》、《你好，李煥英》、《刺殺小說家》、《侍神令》、《人潮洶湧》、《新神榜：哪吒重生》、《熊出沒·狂野大陸》7部各具賣點的新片同時上映，劇情多元外，搭配上大陸推動「就地過年」影響，春節前業內人士就分析，今年春節電影票房應會創佳績。

貓眼數據顯示，截至16日9時，大陸春節檔總票房已達61.75億元，《唐人街探案3》以超31億元暫列春節檔總票房第一，《你好，李煥英》超過18億元排在第二，第三名《刺殺小說家》達4.1億元。

僅上映4天就強勢刷新過往檔期紀錄，對於今年春節檔電影如此熱門的原因，大陸電影家協會副主席、清華大學新聞與傳播學院教授尹鴻說，一是因親戚朋友、同學假期娛樂消費需求上升；二則旅遊流動減少，看電影這種靜態活動的需求增加；三則是影片類型比較豐富。

(中時 )