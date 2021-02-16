美國駐伊拉克聯軍說，伊拉克北部庫德族自治區內主要由美國駐紮的一座軍事基地，今天遭數枚火箭攻擊，釀成1死5傷。美國國務卿布林肯對此深感憤怒，誓言將向犯案者追究責任。

根據初步報導，有一名民間承包商身亡，另有5人受傷，包括一名美軍，這是近一年來美國為首部隊在伊拉克遭遇的最慘重攻擊。美國部隊與伊拉克和庫德族盟軍站在同一陣線，近期與親伊朗民兵間的緊急情勢升高。

聯軍發言人在推特表示，這場火箭攻擊擊中駐庫德族自治區首府阿比爾（Erbil）的聯軍部隊，之後會公布更多詳細資訊。

庫德族安全部隊消息人士說，晚間至少有3枚火箭落在庫德族自治區阿比爾國際機場（Erbil International Airport）附近。路透社記者聽到數聲震耳欲聾的爆炸聲響，並在機場附近看到火勢。

自從伊拉克2017年宣布戰勝伊斯蘭國（IS）後，聯軍數量降至3500人以下，其中2500人是美國人。大多數軍人駐紮在鄰近阿比爾國際機場的軍事基地。

庫德族內政部發表聲明說，有數枚火箭在當地時間晚間約9時30分朝阿比爾與郊區射出，造成一些人受傷，但沒有提供進一步細節。

一個自稱是「血衛士」（Saraya Awliya al-Dam）的團體聲稱對這座軍事基地發動攻擊，並稱攻擊目標是在伊拉克的「美國駐軍」，但沒有提供相關證據。

過去一年有約12個類似團體冒出，宣稱犯下火箭攻擊，但美國與伊拉克安全官員告訴法新社，他們認為這些團體是「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）與「正直聯盟」（Asaib Ahl al-Haq）等親伊朗派系的外圍組織。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今晚說，美國對這起攻擊「深感震怒」，他在聲明中說已聯繫庫德族自治區總理巴薩尼（Masrour Barzani）「討論這起事件，並承諾支持所有調查與對犯案者究責的行動」。

法新社報導，美國前總統川普執政時，華府曾矢言如果有美國公民在這類火箭攻擊中喪命，將立即對伊朗採取報復行動，美國軍官指控伊朗支持伊拉克民兵團體發動攻擊。不過，布林肯要求對此展開調查，代表拜登政府的立場與這項政策不同。

路透社報導，遭伊拉克官員指稱與伊朗有掛鉤的團體，最近幾個月宣布對聯軍部隊以及替美國駐巴格達大使館等美國機構工作的承包商發動一系列火箭與路邊炸彈攻擊。

上一次針對聯軍的致命攻擊是發生在去年3月，造成一名英國人與兩名美國人員身亡。

去年1月，美國出動無人機在巴格達狙殺伊朗軍事將領蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，美國與伊朗緊張情勢升溫，導致中東地區瀕臨爆發全面衝突。

(中央社)