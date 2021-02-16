1招讓「刈菜雞湯」不再苦澀! 加入蛤蜊鮮甜度再升級

冬季盛產的刈菜膳食纖維豐富，被稱為防癌蔬菜，是許多家庭每逢冬季時，餐桌上常出現的菜色，不過很多人卻因為害怕刈菜的苦澀味而不敢吃，所以日前YouTube頻道「肥大叔Fat Uncle」就在影片中分享了1招讓刈菜變鮮甜的小撇步，讓暖呼呼的刈菜雞湯喝起來更加甘甜爽口。

首先將刈菜的葉子去除，取刈菜的莖洗淨後切成小塊。肥大叔表示，煮刈菜雞湯最重要的是「先將刈菜放入加了鹽巴的水中汆燙」，將刈菜燙至變得更綠後，不僅可以去除刈菜的苦澀汁液，還可以讓刈菜吃起來更加甘甜。刈菜汆燙完後即可撈起放涼，接著再放入雞肉汆燙，待汆燙完畢後確實洗淨，此步驟可以讓雞肉吃起來更軟嫩多汁。

加入蛤蜊一起烹煮可以讓雞湯甜度升級

接著另起一鍋，加入油、薑片、蔥段及雞肉，拌炒至雞肉呈現金黃色後，倒入一鍋熱水及米酒提升湯頭的美味，最後再放入袖珍菇及刈菜，大約烹煮5分鐘。肥大叔也分享了增加湯頭的鮮甜度的小訣竅，他表示「可以在加入鹽巴及雞粉調味前，先加入蛤蜊一起烹煮」。

肥大叔說如果有喜歡吃，但又害怕吃到苦澀刈菜的人，可以嘗試他這次分享的方法，說不定一吃就愛上了。許多網友看完影片後表示家裡晚上要煮刈菜，剛好可以派上用場，也有不少網友按照步驟實際烹煮後說「剛剛煮了，真的超好吃」、「刈菜煮起來終於不會苦了」。

今晚就來試試看不苦撇步吧

(中時新聞網)