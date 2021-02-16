魚池鄉的蠻荒咖啡，地段顯眼腹地又大，從日月潭回返的遊客一眼就會發現，已成為網紅拍照朝聖的熱點。（蠻荒咖啡提供／黃立杰南投傳真）

國內疫情並未發生大規模感染，是不幸中的大幸，但餐飲業者普遍受衝擊，來客數直直落，業者為求安全和創造賣點，紛紛推出大空間喝咖啡、吃美食的用餐環境，少了侷促的緊張感，果然收到奇效，位在南投縣埔里鎮和魚池鄉的咖啡廳，過年期間生意嚇嚇叫。

位在埔里鎮水頭里的布雷斯特莊園，業者以悠閒的南法氛圍為主軸，鵝黃色牆面與磚紅色地板有溫馨隨興的普羅旺斯風情，在疫情下帶來偽出國的浪漫情調。業者亦嘗試多元化經營，打造全新的戶外遊憩區，場地牆面彩繪有迪士尼動畫師李鴻祥的文創作品石頭貓，圖案相當可愛療癒。新開幕的露天音樂咖啡啤酒吧，讓民眾有悠閒的用餐氣氛，加上多型態的音樂表演，過年期間天天爆滿，民眾玩得歡快舒壓。

莊園業者表示，近幾年南投地區除了茶業，咖啡產業異軍突起，很多遊客來埔里喝咖啡，因此瞄準商機，精心研製出酒香型、果香型、中深焙醇厚型與濃醇型等咖啡豆。

無獨有偶，位在魚池鄉的蠻荒咖啡，地段顯眼腹地又大，從日月潭回返的遊客一眼就會發現，已成為網紅拍照朝聖的熱點。室內以簡約白色系裝潢，搭配木質調的桌椅及樓梯，走進一眼即可望盡整個空間；大量落地窗的設計，視覺上非常有通暢感和現代感。座位間隔大，民眾吃飯及聊天都不用太顧忌，餐廳上樓一路延伸的樓梯，成為民眾必定會拍照取景的地點，走上二樓，業者則陳設出流行的展覽空間，整體設計非常時髦，過年期間天天吸引觀光客來走春。

(中時 )