澳洲被中國大陸當成拿美國馬前卒開刀最佳範本，去年各種出口管制使得澳洲雖然整體出口數字仍亮眼，海鮮、煤礦、木材等數種產業卻受致命打擊。西澳州大學伯斯美亞中心研究主任韋爾森(Jeffrey Wilson)認為，這僅是讓「已持續10年的全球經濟鬥爭」浮上檯面，只要中美持續對抗，澳洲就只能受「脅迫性貿易戰」(coercive trade warfare)擺布。

雖然壓著澳洲打的是北京當局，但韋爾森認為華盛頓也有份，他指出中、美都利用經濟槓桿來追求自身的大國間競爭，中澳貿易緊張應該要讓政府意識到，如果不調整政策、增加地緣政治工具，澳洲會日益面臨大國經濟脅迫性傷害。

韋爾森指出，過去1年來北京瞄準的貿易限制目標都受到打擊，大麥農、龍蝦業者、煤礦工人，「正代替國家付出代價」，「我們可以為受水旱災影響的農民提供救濟，但我們能為受貿易制裁影響的業者減輕制裁嗎？」

他認為許多國家政府，特別是中、美，都已經布署地緣經濟戰略，發起大國競爭同時也用操作經濟關係來獲取地緣政治利益，使用經濟手段實現地緣政治目的的地理經濟學，是生活在21世紀印度洋-太平洋地區要面對的事實。過去30年澳洲受益於印太地區合作，還有基於規則、自由化的經濟秩序，但貿易關係又窄又深，出口基本上只依賴煤、鐵、天然氣，中等規模又開放的經濟更容易受貿易和投資關係等外部衝擊影響。

在韋爾森觀點中，雖然直接與澳洲衝突的是中國，但加害者還包括美國，川普(Donald Trump)政府比北京更愛用脅迫性的貿易外交，包括憑一己之意濫加關稅、用加關稅脅迫重新談判貿易協定，拒絕提名WTO(世界貿易組織)上訴法官和接受各國推派的秘書長任選而使該組織無法運作，而且不分敵友都會加以攻擊，凡此均讓澳洲受到附加傷害。

韋爾森表示，解決中澳貿易糾紛的治標之道是尋求WTO協助，「在澳中戰鬥裡我們輸了，在澳美戰鬥裡我們輸了，但是WTO規則對中國的裁決是我們可以贏的戰鬥。」

但要治本，他認為將貿易和投資關係多元化是對外經濟政策的重中之重，在尋求恢復中澳貿易同時，應該加強與印度、印尼、越南等至今仍未充分合作的夥伴聯繫，援助大洋洲其他國家來貫徹強化太平洋行動，尋求與志趣相同的較小團體結盟，而且聯邦應該尋求更多地方政府、企業意見來協調制定對外經濟政策，而不是像現在莫里森(Scott Morrison)政府一意孤行。

(中時新聞網)