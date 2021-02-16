莫彩曦（右）與先生Adam過年前寫春聯「春到了」（圖：移民署提供）

來自美國的Youtuber莫彩曦，說著流利的中文，2016年來台後被台灣美麗的風景、友善的民眾吸引，移民署署表示，莫彩曦申請的外國就業人才的台灣就業金卡，2月初已獲准，莫彩曦能實現常住在台灣的願望。

移民署表示，政府為了延攬全球各地菁英人才，制定許多優惠政策，像莫彩曦這類自由文化藝術工作者，並無特定雇主，而申請就業金卡只需本身具有符合規定的專業資格，即可自行透過線上申請，對想要來台發展、深耕的外國專業人士，增加許多便利性。

莫彩曦在台拍攝多支影片，內容以美食、旅遊以及景點為主，分享台灣、美國生活的點滴，在Youtube頻道擁有120萬的訂閱數。移民署指出，莫彩曦雖然身為美國人，同時深愛台灣並致力向全球觀眾推廣台灣文化，像是新冠肺炎肆虐期間，曾號召在台各國人士製作感謝台灣的影片，對我國的形象宣傳有正面效果。

移民署表示，就業金卡針對計畫或已經在我國從事專業工作的外國特定專業人才，核發工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可4證合一的個人工作許可，提供外國人才自由尋職、就職及轉換工作的便利性措施。

(中時 )