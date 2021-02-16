大陸男星任嘉倫在《錦衣之下》飾演錦衣衛「陸繹」，和譚松韻飾演六扇門小捕快「袁今夏」一起辦懸案，兩人從互看兩相厭到日久生情。雖《錦》是古裝劇，卻有不少偶像劇的橋段。「陸繹」也算撩妹高手，像是愛的背背、公主抱都是基本，有一場是「袁今夏」獨自在湯池，卻遇刺殺，「陸繹」及時英雄救美，在解除危險後兩人共處一池的曖昧，氛圍讓人眼紅心跳。

另一場則是「袁今夏」服下軟筋散後，被當成人肉禮物送給「陸繹」，為了將計就計，「陸繹」假裝脫衣要親近她，兩人在床上臉貼在一起，譚松韻是嚇到拼命呼叫，直喊陸大人是「色中餓鬼」，男女主角之間俏皮又不黏膩的感情戲很讓人上癮。

任嘉倫透露，看到劇本很開心，因為難得有角色反差這麼大，前期冷酷，幾乎讓人會以為是反派，因著女主角的出現開始有明顯的個性變化，這其中的轉折，任嘉倫拿捏得宜，多面向的人物他非常喜歡，任嘉倫自己都說，《錦衣之下》是他拍過唯一有追看播出的戲。

任嘉倫解析，「陸繹」若在現實生活，是不太能生存下來的一個人，「他太以自我為中心了，看誰都不順眼。」而任嘉倫經常眉頭一鎖，眼神略帶不屑，就把這冷酷男演得非常到味。不過戲外任嘉倫和「陸繹」完全不同，「我真的很不內斂，非常好相處，就像隔壁對門的鄰居，相處沒什麼壓力。」在片場，他沒事就交朋友，也常跟導演聊戲，碰撞出許多想法。

任嘉倫原叫任國超，選名字時其中一個緣由是偶像周杰倫，所以很喜歡「倫」字。任嘉倫古裝扮相俊美，外加有雙「超會開車的眼神」，演出《大唐榮耀》、《錦衣之下》後即圈粉無數，人氣攀升連他自己都吃驚「紅來的這麼快」。任嘉倫可剛可柔，在《錦衣之下》飾演「陸繹」冷酷又霸氣，他對女主角深情呵護時，網友極推他那「高碼磁波的大眼」，對上眼就能迷倒眾生，甚至美譽這部戲是把「高冷中含著愛情演出了另一個新境界」。《錦衣之下》自2月17日起每週一至週五晚間8點在中視播出。

《錦衣之下》譚松韻被當成人肉禮物送給任嘉倫，任嘉倫假裝脫衣要親近她，親密戲讓人看了臉紅心跳。（中視提供）

任嘉倫古裝扮相俊美，外加有雙「超會開車的眼神」。（中視提供）

(中時 )