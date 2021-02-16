台南市安定區古寶無患子生技公司老董王高榮酷愛收藏，沒想到收藏品竟是小朋友喜愛的動漫公仔、迴力車，他每年春節期間都會在自家公司免費展出，吸引親子前來參觀。（莊曜聰攝）

台南市安定區古寶無患子生技公司老董王高榮酷愛收藏，多年來花費數百萬元，沒想到收藏的竟是小朋友喜愛的動漫公仔、迴力車，充滿童趣。（莊曜聰攝）

台南市安定區古寶無患子生技公司老董王高榮酷愛收藏，多年來花費數百萬元，沒想到收藏的竟是小朋友喜愛的動漫公仔、迴力車，充滿童趣。（莊曜聰攝）

台南市安定古寶無患子生技公司老董王高榮除了本業外，閒暇之餘還有收集物品的嗜好，多年來已經砸下近千萬元，但收藏品可不是一般人想像的豪車或名錶，今年70歲的王高榮，擁有的是超過2萬部的玩具迴力車，另外還有上百套動畫公仔，可說是童心未泯，在農曆春節期間，他也在公司大方展出自己的收藏，免費讓人參觀，連假期間吸引許多親子同遊，成了另類景點，連帶自家產品也大賣。

為什麼王高榮會喜歡收集這些「七逃覓」呢？原來在開設生技公司前，他經營的是塑膠射出廠，30多年前經濟起飛，市場上的玩具需求大增，他搭上順風車，公司接到的玩具零件訂單，就來自於日本品牌，他見到製作出的成品很是有趣，就跟總公司接洽，幾乎每種車型、玩具模型都會買來做紀念，後來生產線轉往大陸，他改做生技，但習慣還是沒變。

玩具公司DM中共發表99種車款，王高榮甚至有隱藏版的第100種，另外還有紀念車款，當初入手時不到千元台幣，但現在網拍已經有人喊到超過近800元美金，多年來也有人想向他買，他總是不忍割愛；近年來他也跟風年輕人，開始收藏動畫公仔，包括《海賊王》、《鬼滅之刃》，還有美少女角色公仔等，將近500件，「阿公的玩具間」看了讓人羨慕不已。

王高榮也不藏私，這幾年農曆春節間都在自家公司的無患子故事館展出收藏，從前年的迴力車、去年的紀念幣及古錢幣，一直到今年的玩具公仔等，都引發話題，吸引遊客前來，他還拿出古早味童玩等壓箱寶，讓小朋友在開放空間遊玩，大人還能順便採買公司生產的清潔、保養用品，帶來不少商機。

(中時 )