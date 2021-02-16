海巡幹員在蒙古籍漁船上查扣大批香菸。(海巡提供)

海巡署南部分署16日宣布在屏東山海西方6浬處，查獲蒙古籍「D」字號漁船，載運「CORSAIR」品牌等未稅菸品867箱，總計43萬包，市價超過新台幣3000萬元。

海巡署第八巡防部執行長蘇志遠指出，第八巡防區指揮部雷達於13日下午5時許，察覺「D」船於山海西方6浬處徘徊，研判航跡可疑，立即完成岸海勤務部署，並派遣艦隊分署第十四恆春海巡隊巡防艇前往登檢，赫見船上載運大批印有中文警語香菸。

海巡署南部分署立即成立應變指揮中心，並由恆春海巡隊將涉案人、船押回高雄二港口，因正值防疫期間，海巡人員絲毫不敢大意，穿著全身防護裝備上船清查，並於該船艙內查獲以黑色防水袋包裝的「CORSAIR」品牌香菸及加熱菸總計867箱。

後續更出動海巡偵蒐犬協助清艙，不放過任何角落，並通報高雄市旗津衛生所協助船員檢疫工作，全案報請屏東地檢署檢察官偵訊，並依菸酒管理法將涉案董姓船長及6名菲籍船員移送屏東地檢署偵訊，另867箱私菸全數予以查扣。

案經屏東地院以視訊方式召開羈押庭，裁定董姓船長以15萬元交保並實施居家隔離，6名菲籍船員送往留置處所進行檢疫隔離14日後，交由移民署專勤隊處置。

蘇志遠說，私梟利用各種管道及偽裝走私菸品，意圖矇混謀利，呼籲民眾切勿購買來路不明菸品，同時也提到，私菸影響國內市場經濟及國人健康至鉅，將持續結合檢、警、調、海關及漁政、衛生等單位，全力執行走私查緝工作，積極維護國人身體健康及社會經濟穩定。

(中時 )