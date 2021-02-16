開工（開市）是公司或商店新的一年正式對外營業的首日，當天都要舉行拜拜儀式，由公司行號負責人率領全體員工一同祝禱，祈求公司「開張大吉」。一般公司開張時，會選一吉日吉時嗚炮祭神，老闆甚至還會發紅包給員工，博個好采頭。開市拜拜到底要準備哪些東西？有哪些禁忌要注意？命理專家楊登嵙說，只要誠心準備供品祭拜神明，同時避開相關禁忌、公司運勢自能受到庇祐，運勢旺上一整年。

◎祭拜地點：

可選在公司、店家門口舉辦開工拜拜，若平常公司或店內設有神龕的話，可直接於神龕前祭拜。

◎祭拜對象：五路財神、福德正神、地基主。

◎供品：一對蠟燭、三牲、水果（五樣）、甜的湯圓四碗（領受四方之財）、糖果、清茶三杯、酒三杯、發糕五個（象徵招五路之財），在發粿下面壓紅包（每個紅包888元），象徵大發利市，如果不愛吃發粿也可以用蛋糕取代。鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺），壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。

◎特殊供品：

房仲業、汽車業會拜棗子、柳橙、香蕉三種水果，取諧音象徵「早日成交」；另外有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。

◎供品禁忌：

公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。

◎祭拜程序：

1、呈上供品。2、點燃蠟燭。3、神前獻茶、酒。4、焚香祈禱。5、香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金）。6、將酒繞圈灑在紙灰周圍。7、燃放鞭炮。8、發開工紅包。

◎開工祈禱內容：

弟子（信女）○○○手執清香，誠心拜請五路財神及本境福德正神到臨，今逢○○年○○月○○日○○時為○○公司開市吉日，弟子○○○帶領公司全體人員，誠心虔備淨果(三牲酒禮)及金帛財寶，敬奉五路財神、福德正神、地基主鑑納。

祈求弟子○○年

事業興隆、財源廣進、大興大旺、鴻圖大展、萬商雲集、大吉利市、出入平安、四時無災、貴人扶助、百事亨通、萬事如意、四方五路招財進寶到此來，歲次○○年○○月○○日○○時善信○○○上申。

放完年假後，開工拜拜除了向神明致意外，也是凝聚公司整體向心力的好機會，藉此也可讓員工收心，開始全力拚事業，並希望五路財神、福德正神、地基主能眷顧公司全體人員。

(中時新聞網)