竹南后厝龍鳳宮前方透天厝16日凌晨火警，上午消防局火調科人員到場勘驗。（謝明俊攝）

透天厝2至4樓都起火燃燒。（謝明俊攝）

4樓透天厝內全部堆滿回收雜物，造成消防人員無法進入救火。（謝明俊攝）

竹南后厝龍鳳宮大年初五舉辦擲龜王活動，凌晨1點多卻發生廟前方一棟民宅突然發生大火，民宅疑似燒香拜拜不慎引燃屋中堆置雜物，4層樓透天厝有3層樓陷入火海，由於屋內堆滿各種雜物，火勢延燒1個多小時後才撲滅，幸未造成人員傷亡及延燒隔鄰，起火確實原因正警消調查中。

這棟位在龍安街上的四樓透天厝，是屬當地陳姓家族所有，就在后厝龍鳳宮前廣場旁，據附近住戶表示，陳家目前無人住在該處，透天厝被陳家人當成雜物倉庫，裡面從1樓到4樓加蓋房間，全部塞滿陳家人拾回的回收物，約有半人高，雜物堆得連地板都看不見，鄰居曾建議陳家清理屋內雜物，但並未被屋主接受。

16日凌晨1點多，陳宅3樓處突然冒出火煙，由於3樓堆置大量塑膠袋，火勢迅速燃燒，並往2樓及4樓延燒，由於廟周邊住滿了住戶，火勢一起驚醒許多住戶出門查看。據附近鄰居表示，年初四下午曾見到陳家人到3樓的神明廳點香拜拜，不料到了次日凌晨竟就從3樓起火燃燒。

消防局119勤務中心接獲住戶報案，立即通報第2大隊竹南分隊出動人車趕往搶救，第2大隊長曹春風也親自趕往指揮，消防人員雖然打破1樓大門玻璃開門，卻因1樓客廳堆滿雜物，消防人員被阻無法進入屋內，只能先以消防車上錨子直接向樓上射水灌救，待人員將客廳部份雜物清出後，才得進入上樓布署水線滅火。

火勢延燒1個多小時後撲滅，幸無人傷亡，也未蔓延隔壁鄰居，但鄰人都被這場火警嚇出一身冷汗，16日上午，消防局火調人員到場初步勘驗，發現起火疑在3樓，確實起火原因尚待鑑識中。

竹南后厝龍鳳宮前方透天厝火警

(中時 )