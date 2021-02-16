中國大陸四川有一位民眾，選在大年初一幫自己剛購入的新車焚香祈福，但一個不小心，竟然將自己的新車給燒了起來。

根據《網易新聞》報導指出，這位四川的車主選在大年初一幫新車焚香祭拜祈福，他甚至在車頭前方放上小型的香爐、一旁還有兩根紅色的蠟燭，而白色的車子上還綁著紅色的布條，顯然車主對這事情相當的看中。

但沒想到祭拜才進行一半，這輛白色的新車就突然起火燃燒，並且冒出陣陣濃煙，一旁的人才急忙拿出滅火器滅火。而透過畫面可以清楚的看到，車子的外觀雖然看似沒有問題，但是進氣柵欄已經有被燒毀的跡象，而車子內部的損傷目前尚不明確。

影片曝光後，吸引不少網友討論，就有網友認為，幫車子祈福這事情根本沒有用，行車安全還是要靠自己。結果這樣一燒，反而真的是「安全了！」，連開都不用開了。而也有網友表示，自己剛買新車時，也被家裡要求這樣祭拜，甚至還放鞭炮，結果鞭炮放完，反而讓新車的板金多了好幾個坑，讓網友心疼不已。

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(中時新聞網)