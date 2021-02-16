取自蔡英文臉書(軍聞社提供)

取自蔡英文臉書(軍聞社提供)

今天是春節假期最後一天，但春節期間共機仍不斷侵擾我西南空域，蔡英文總統今天表示，國防沒有假期，也感謝堅守崗位的國軍，期待新的一年，大家都能繼續重視國防、力挺國軍，「我們一起團結確保家園的和平及安全！」

春節期間，運8反潛機等多架共機仍不斷侵擾我西南空域，都被我機廣播驅離，為慰勉辛勞的國軍，春節期間，蔡英文總統分別前往陸海空軍基地慰勞，包括2月10日前往空軍作戰指揮部丶12日前往海軍司令部台北作戰中心丶14日赴陸軍機步1營1連等。

蔡英文今天在臉書表示，國防沒有假期，她謝謝春節期間堅守崗位的國軍弟兄姊妹！這幾天在大家安心放假的同時，陸海空三軍各個部隊，依然都有官兵留守。這些辛苦的國軍弟兄姊妹，日夜輪班，全天候注意著台灣周遭空域、海疆的動態變化，也隨時保持著戰備。

蔡英文指出，春節期間，她分別前往空軍、海軍、陸軍的不同單位慰勞官兵。也期待新的一年，大家都能繼續重視國防、力挺國軍，「我們一起團結確保家園的和平及安全！」

(中時 )