曾和林志穎合演偶像劇《放羊的星星》的南韓女星劉荷娜，2011年嫁給棒球選手李容圭後就淡出幕前，專心在家相夫教子，近年開始接業配，生活過得愜意，日前她回到婆家，親暱地躺在公公腿上，畫面都被老公架設的隱藏攝影機拍下，引起正反兩極評論。

劉荷娜日前回到婆家，她透露婆婆不在家時，正好發現她的一條豹紋睡褲，因為很喜歡就穿上了，而她側躺在沙發上，頭則枕在一個男人的大腿上，本來大家以為這個男人是劉荷娜的老公。

劉荷娜親密躺公公腿上引起爭議。(圖／翻攝自韓網)

劉荷娜雖然已是1個孩子的媽，仍維持纖細身材。(圖／翻攝自IG)

未料，劉荷娜自己發文說道：「大家回到婆家的時候，是不是也會這樣躺在公公的腿上嗎？」而畫面全被老公架設的隱藏攝影機拍下，她還把影片上傳到IG上，引起網友極大反彈。

不少人認為劉荷娜這樣的舉動過於親密，連自己爸爸都不一定做的到，何況是公公，希望她還是要注意言行，但也有另一派人認為她很可愛，「荷娜性格真好，一看就很受公公喜歡」、「我還以為是父女呢，太羨慕這種和睦的家庭了」，而因為這則貼文引起爭議，她事後也把貼文刪除。

劉荷娜2007年和林志穎合演偶像劇《放羊的星星》，當時兩人被封為「仲夏CP」，掀起全台追劇風潮，至今仍是經典，如今13年過去，大陸也將翻拍，預計3月時開拍。而劉荷娜之後回到韓國發展，2011與李容圭閃婚，育有1個寶貝兒子。

如今她的容貌也和過去有些差別，之前臉頰較圓潤，現在變成鵝蛋臉，五官看來也更加立體，而她雖然是一個孩子的媽了，仍維持纖細身材。

(中時新聞網)