東森戲劇《王牌辯護人》近期熱播中，劇中胡宇威和葉星辰同為律師查案，企圖找出多年前幾宗懸案背後的真相，與高英軒開始互相鬥智試探，企圖在對方身上找出蛛絲馬跡。戲外3人都是健身、運動好手，包括胡宇威從小學習武術，高英軒健身多年、也是有證照的健身教練，葉星辰也熱愛瑜珈、飛輪。

葉星辰說，因拍戲時間不固定，很少有時間好好運動，只能盡量靠飲食控制體態，只要有空檔都會拼命排行程去健身。高英軒表示，自己曾經為了拍戲或拍照好看，太拼命練胸部，結果練得太過還駝背，甚至練到鎖骨都跑位，他趕緊慢慢調回來。2人平常在劇組趁空檔練深蹲，還會拿道具當作輔助的健身用具，葉星辰曾把劇組用的沙袋拿來扛，笑說是「物盡其用」。

春節連假難免大吃大喝，葉星辰、高英軒找了教練指導拳擊，過去也曾學過拳擊和泰拳的兩人，還搞笑運用劇中角色的對立關係，做出許多PK姿勢。高英軒練拳擊，不到1分鐘就爆汗跟爆喘，覺得真的不容易。葉星辰學過泰拳，相較拳擊，泰拳會用腿，且光暖身就要半小時，暖身完要打時已累到不行。

葉星辰表示因為過年很容易大魚大肉、吃得太油，她過去只能選擇死命不吃。今年本來還打算自己做健康年菜，慰勞家人，結果找到一家專做健康年菜的餐廳，就立刻手刀下訂。高英軒直呼也想訂健康年菜，他曾在過年時吃到胃凸，結果又脹又暈超多天，只能慢慢消化下來。今年則想趁著過年，把過去半年不足的運動量補回來。《王牌辯護人》每周六晚間八點於東森戲劇40頻道播出。

《王牌辯護人》高英軒跟葉星辰互相討教健身方法。（東森提供）

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