沙烏地阿拉伯財政部長賈丹今天說，想爭取沙國政府投資機會的國際企業「必須做出選擇」，在2024年之前，於這個中東王國內成立區域總部，否則無法贏得政府合約。

沙烏地阿拉伯打算不再與未於境內設立區域總部的企業和商業機構簽約，目的是鼓勵外國企業在沙國境內成立永久代表單位，好為當地創造就業機會。沙國是中東地區最大經濟體，也是全球最大石油輸出國。

沙烏地新聞社（SPA）報導，這項決定涵蓋政府持有的部會、機構和資金，將於2024年元旦起生效。

賈丹（Mohammed al-Jadaan）接受路透社電話訪問時表示：「如果有公司拒絕把總部搬到沙國，他們絕對有這個權利，他們也可繼續與沙國的私人企業自由合作。」

但賈丹表示，「一涉及到政府合約，這些企業就必須在這裡成立區域總部」，有些領域不在此限，政府會於今年底前公布詳細規範。

他還說：「在這個區域，沙烏地阿拉伯是最大經濟體，也擁有最多人口，但（外國企業）區域總部設在我國的比例卻很小，目前不到5%。因此大家可以想像，這個決定在外國直接投資（FDI）、知識移轉和創造就業上的意義。」

沙國實質領袖、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）曾承諾開放國家，並採取雄心勃勃的改革計畫以提振經濟，用意在避免經濟過於仰賴石油，同時吸引外資、替數以百萬計年輕人創造就業。

賈丹坦言，當前的企業環境還有改善空間，政府將完成司法及監管方面的改革，改善生活品質，讓企業及人員樂於搬遷到沙國。

法新社提到，多年來，許多企業選擇把區域總部設在阿拉伯聯合大公國及其他波斯灣國家首都，這些地方並不禁酒，也允許相對更自由的生活方式。這些企業私下對於把總部遷到保守的沙烏地阿拉伯都持保留態度。

根據沙國官方上月數據，去年第3季，沙國的失業率達14.9%，略低於前一季創下歷史新高的15.4%。

(中央社)