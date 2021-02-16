美國前總統川普在佛州「總統日」（Presidents Day）集會中現身 令鐵粉驚喜不已

美國前總統川普寫下二度被彈劾，二度脫身的歷史紀錄，心情顯然不錯。他的車隊周一在佛州「總統日」（Presidents Day）集會中出現時，只見這位白宮前主人豎起大拇指，滿臉堆著笑。

據《太陽報》（THE SUN）15日報導，當川普的車隊通過時，西棕櫚灘（West Palm Beach）約600名川粉為之瘋狂。他們穿著寫有「川普」的T恤，揮舞著「川普2020」的旗幟，夾道熱烈表達對他的支持，甚至認為他是「美國最棒的總統」。

(中時新聞網)