春節連假已到尾聲，明(17日)將迎來初六開工，許多上班族都要回到工作崗位，7-ELEVEn、全家便利商店、萊爾富、OK mart等4大連鎖超商明天都將祭出限時咖啡優惠，其中7-ELEVEn推出CITY系列任選第2杯半價；萊爾富則有限量1元大熱美式咖啡，每店限量100杯，讓上班族開工不憂鬱。

為了讓民眾上班第一天打起精神，《中時新聞網》整裡出4大超商開工咖啡優惠懶人包，相關資訊如下

7-ELEVEN從明(17日)起至3月9日，推出「CITY系列」任選第2杯半價的優惠。(圖取自7-ELEVEN臉書)

●7-ELEVEn

從明天(2月17日)起至3月9日一連三周，推出 CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY TEA現萃茶、CITY PEARL珍珠飲品精品濾掛咖啡及氮氣飲品(不含Espresso、樂冰鯊)等品項任選第2杯半價優惠，不但可透過7-ELEVEn App行動隨時取，還可憑icash2.0卡片寄杯。

萊爾富祭出初六開工優惠，明早上6點起，萊爾富推出超殺優惠「1元大熱美式咖啡」，每店限量100杯售完為止。(圖取自萊爾富超商Hi-Life臉書)

●萊爾富

明早上6點起推出1元大熱美式咖啡，每店限量100杯售完為止；此外，萊爾富線上會員，可透過App內的整買零取享有開工日限定的「Hi Café古吉精品中熱美式咖啡」，只要10元就能買到，每位會員限購10杯，另明日至23日限時1周，再加碼於線上App內的整買零取推出「Hi Café 古吉精品中杯美式咖啡」、「Hi Café 古吉精品中杯拿鐵咖啡」同品項買6送6。

●全家便利商店

明天於App「FamilyMart」 上使用隨買跨店取，就享有Let’s Café特大杯經典美式、中杯單品美式等買1送1的優惠，每位會員限購一組，兌換期限至4月15日。

●OK mart

明天OKCafe大杯莊園美式、拿鐵可享買6送6的優惠。

(中時新聞網)