新北市一名人妻小雅（化名），在中和某貿易公司擔任助理，竟與公司代表人及董事柯男發生不倫戀，兩人不僅會到摩鐵開房間，竟還趁午休時間在公司殘障廁所內「開戰」，綠帽夫發現後憤而提告求償80萬元精神賠償金，新北地院審理後判賠50萬元，目前全案上訴最高法院審理中。

根據判決書，陳男在北市經營汽車修理保養工作，與小雅婚後育有一雙兒女。小雅約2年多前進入中和某貿易公司擔任會計助理兼任業務助理，跟柯男有許多業務上的配合，雙方開始有了曖昧情愫，從牽手、愛撫到發生性行為。

2019年4月間，陳男胞弟罹癌，他要安撫母親及弟弟，承受心理壓力，想向妻子尋求精神上的慰藉，不料卻發現妻子一直用手機，像是在跟他人聊天，對於家人重病不但沒有要幫忙照顧，甚至也不關心他的心情，陳男心生懷疑，察看小雅手機及信箱後，發現她與柯男間的親密對話。

原本小雅只承認跟柯男有擁抱跟愛撫，被送回娘家一週後，她向丈夫認錯，為求維繫家庭，小雅全盤托出她跟柯男已交往1年多，且多次趁午休時間，在公司的殘障廁所內發生性行為；周末假日則藉口回土城娘家，將孩子丟回娘家後，就由柯男載去附近摩鐵開房。

陳男表示自己得知妻子外遇詳情後，抑鬱難耐甚至動過輕生念頭；柯男雖口頭致歉，卻不斷暗示沒錢賠，還將貿易公司負責人轉手，顯然毫無悔意，因此提告求償80萬元。

柯男辯稱，在公司的殘障廁所內僅有撫摸、肢體碰觸，但沒有性交；至於去摩鐵發生關係也僅2至3個月一次，沒那麼頻繁。

新北地院審理後，認為柯男確實損害陳男配偶權，判他須賠償50萬元精神撫慰金，目前全案上訴最高法院審理中。

(中時新聞網)