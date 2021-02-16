百萬YouTuber愛莉莎莎日前分享喝橄欖油排肝膽石的民俗療法，遭台大醫師「蒼藍鴿」批評，隨後愛莉莎莎主動下架相關影片，並寫信向蒼藍鴿道歉，不過這起事件依舊在網上持續發酵，愛莉莎莎的學歷、家世背景也全被翻出，連家人也遭受牽連，對此，愛莉莎莎今（16日）則在網上發長文請求：「大家要怎麼攻擊我沒有關係，但是拜託不要攻擊我的爸爸媽媽」。

愛莉莎莎因介紹「肝膽排石法」而成為話題人物，也讓她的學歷、家世再度引發討論，其實愛莉莎莎是YouTuber界數一數二的高材生，清大畢業的她，曾到英國讀書、南韓留學，多益成績有900多分，雅思成績是7.5，就連愛莉莎莎的父母也被網友起底。

愛莉莎莎IG限時動態全文。（圖／取材自愛莉莎莎 Instagram）

對此，愛莉莎莎今中午在IG限時動態發文：「大家要怎麼攻擊我沒有關係，但是拜託不要攻擊我的爸爸媽媽」，愛莉莎莎表示爸媽是善良、低調行善的人，每個月固定捐錢給弱勢族群，愛莉莎莎強調：「他們從來不想賺錢也不想紅，從來不想出現在螢光幕上，只想低調安分的過生活」。

如今，愛莉莎莎卻因拍影片而引發爭議，愛莉莎莎坦言：「這整件事情讓我最難過的不是自己被罵，是拖累了明明什麼都沒有做的家人一起受罪」，最後，愛莉莎莎沉痛拜託網友不要攻擊她的爸媽「還有求求大家把網路上面有我爸媽的內容刪掉」。

(中時新聞網)