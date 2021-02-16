大甲鐵砧山風景區春節連續假期停車一位難求，台中市議員吳敏濟（中）爭取建置停車資訊e化系統。（王文吉攝）

大甲鐵砧山春節連假遊客如織，每日湧入上萬遊客上山賞櫻遊憩。（王文吉攝）

農曆春節連續假期，台中市大甲鐵砧山櫻花盛開，遊客如織，風景區管理所配合防疫進行車流控管，封閉部分停車位，導致停車位一位難求。市議員吳敏濟大年初四邀請相關單位會勘，促早日建置資訊可變標誌系統，提供即時停車資訊，改善擁塞情況。

吳敏濟表示，鐵砧山自全新觀景台及全齡遊憩設施迎來第一個農曆年假期，今年櫻花怒放比往年都好看，每天有上萬遊客上山踏青。由於配合疫情管控，封閉部分停車位，導致一位難求，有鄉親向他抱怨「在環山道路塞了老半天仍無處停車，最後敗興而返。」

台中市風景區管理所所長廖偉志說明，鐵砧山風景區有管理中心週邊、軍事公園、永信公園綠色隧道和高爾夫練習場等4個停車場，共400個汽車位，由於環山道路劃有挑戰型自行車道，路肩不能停車，停車位很難再增加。

吳敏濟日前會勘即建議建置停車資訊e化系統，廖偉志表示，觀光局已向交通局呈報採用資訊可變標誌系統（CMS），可在鐵砧山風景區入口顯示山上的4個停車場尚餘車位，供遊客決定是否開車上山，約需500萬元經費。對此停管處長李春賢表示，將研議以停管基金支應。

雕塑公園全新的遊憩設施最受青睞，其中以滑索最刺激，由於下滑速度很快，無經驗者額頭可能會撞上座位吊桿，風管所已包覆防撞材料。廖偉志仍提醒遊客，正確的乘坐姿勢是以擁抱代替抓握，可減輕衝擊力道。

自台中市合併升格直轄市以來，吳敏濟陸續爭取在鐵砧山栽種2000多株櫻花，今年盛況空前，環山道路、雕塑公園、軍事公園、鄭氏宗祠、國姓廟都是賞櫻拍照的熱門地點，吳敏濟籲市民把握花期，抽空上山賞櫻。

(中時 )