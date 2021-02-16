西洋情人節當天才收下開季首勝的G-League聖克魯斯勇士隊，今天對上暴龍905，後衛林書豪貢獻17分、8助攻，可惜勇士隊125比135落敗，開季目前1勝3敗。

勇士隊開局打出11比2攻勢，林書豪開賽也傳出2次助攻，兩位隊友普爾（Jordan Poole）、曼尼恩（Nico Mannion）各投進1記三分球，而林書豪自己也有三分球、籃下切入搶分，可惜勇士隊未能將這股氣勢延續下去，暴龍905回敬了一波11比0高潮超前分數，接下來勇士隊都在後面追趕分數，而比賽進入第4節後，林書豪仍努力幫助球隊搶分，可惜1記跳投命中後他連續3次出手不進，暴龍905持續拉開差距，最終勇士隊10分之差落敗。

林書豪此役15投6中，不過前一場投進7記三分球的他，今天只飆進1記外線，全場斬獲17分、8助攻，隊友普爾則是32分、7籃板，曼尼恩挹注24分、5助攻。

暴龍905共7名球員的分雙位數，控衛弗林（Malachi Flynn）35分兩隊之最，他並有7籃板、8助攻、4抄截，得分後衛哈里斯（Jalen Harris）22分、7籃板。

(中時 )