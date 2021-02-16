過年期間家家戶戶貼上春聯，民進黨立委高嘉瑜發放的春聯遍布全台，讓她笑說「這樣不選總統不行了」。今（16）日受訪時被問到此事，她表示是開玩笑的，至於是否參選基隆市長，她則說，「如果我真的要選的話，應該也是會選」，並馬上補充說，很多話也不能說太快、說得太早。

高嘉瑜大年初二（2月13日）在臉書表示，「大家有貼上新春聯了嗎？歡迎留言秀出你看到的嘉瑜春聯」，聽說澎湖、彰化、台中都有看到，讓她笑說，「這樣不選總統不行了」，並提供2021春聯及壹圓紅包小卡的下載連結。

民進黨立委高嘉瑜春聯遍布全台。（圖／摘自高嘉瑜臉書）

據《ETtoday新聞雲》報導，高嘉瑜表示感受到大家對她的支持與喜愛，認為比起選總統，大家會比較希望她辦巡迴演唱會，而最近也在Clubhouse上唱歌娛樂大家。

至於選總統一事，高嘉瑜強調是開玩笑的，其實沒想過要選總統，都是嘴上說說，且2024各黨都有許多優秀人才，民進黨內也有人氣王。

被問到2022是否回基隆選市長，高嘉瑜回答，自己才剛當選立委，若馬上選縣市首長有點太快，「如果我真的要選的話，應該也是會選」，但很多話也不能說得太快，也不能說太早，會繼續努力，目前沒有參選2022的可能。

(中時新聞網)