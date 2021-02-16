今年春節連假無法出國，國旅熱潮，使得以車站商場為主的環球購物中心各大車站商場成最大贏家，不僅帶動整體人潮成長15％，餐飲用餐人潮不斷，整體業績又以運動、休閒服飾及玩具成長最多達10％。

為免塞車人擠人，許多民眾在春節期間選擇到百貨商場走春，Global Mall春節期間因推出滿千送百最高回饋10％、全館優惠7折起以及天天多元親子活動，每日開館前即有民眾排隊等待入場，大年初三逢西洋情人節亦帶動金飾配件業績明顯增長。而車站店商場人潮則集中於春節放假前一天及收假前兩天，餐飲聚餐、伴手禮的業績、客單價相較去年春節也都明顯成長超過一成。

環球購物中心指出，Global Mall板橋車站、南港車站及屏東店均在大年初一推出限量福袋，凌晨3點半即聚集排隊人潮，較去年搶購速度更快，甚至攜家帶眷一次購買10個以上福袋；初一走春，全台七店車站商場出遊人潮多，新北中和店更不到10點即聚集人潮，一開店就湧入超過500人，除了餐飲用餐人潮不斷，更拿著熱騰騰的紅包增添新衣新物，服飾及居家生活雜貨，首日業績明顯增長一成。

(工商 )