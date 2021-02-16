因桃醫染疫事件，大桃園百貨商場地區今年春節連假仍籠罩在陰影下，大江購物中心觀察到春節假期買氣如洗三溫暖，年前開始人流明顯增加，大年初一發財金與福袋帶動下，業績衝出12％成長，但初二起人潮與業績再受影響，整體五天業績小衰3.7％。

大江指出，大年初一全館業績成長12％，但隔日初二因為外地回娘家受到疫情氛圍影響，館內業績下滑7％，初三至初四各有消長，春節期間整體業績衰退3.7％。為搶紅包財，大江預計17日起至3月1日推出年後加碼活動，發出消費振興券再次衝刺業績。

大江指出，歷經部桃事件一個多月安全防疫、單日業績損失一千萬等，為回應官方臉書粉專留言「愛大江挺桃園愛、去大江現在最安全、過年買起來等」熱情支持，特別在過年前加碼送出超過3500萬元「暴富振興券」電子現金券，讓消費者免費獲得消費紅包。

唯年前人潮有回流，大年初一帶動業績12％成長，但因仍有返台零星確診者疑慮，年初二起人潮漸減，業者分析，天氣太好出遊人次擴增，桃園部桃事件氛圍，仍是影響國旅與購物人潮主因，整體連假業績小衰3.7％。

(工商 )