大年初五國內依舊無新增境外移入與本土病例，許多人仍很關心疫苗相關事宜，如今COVAX批准AZ疫苗緊急使用授權，中央流行情疫指揮中心指揮官陳時中今被問到「台灣何時可以拿到疫苗」，表示「有些資料需要填報，我們正在填報中。」

世衛組織（WHO）批准AZ疫苗緊急使用授權，COVAX啟動緊急配送，台灣究竟何時可以拿到疫苗引起各界關注，對此，陳時中今在記者會上指出，我國持續與COVAX保持聯繫，「有些資料需要填報，我們正在填報中。」尚未接獲通知可分配到多少疫苗。

陳時中表示，根據以色列目前接種疫苗的資訊，最近7天染疫人數3萬多人已較上個7天的4萬5000人下降，顯示疫苗功效逐漸在發揮，除以色列外，各國疫情也逐漸趨緩，因此只要國人繼續落實防疫新生活一段時間，且病毒未繼續發生變異，相信明年春節出國旅遊可期。

以色列全國人口約900萬，目前已有40%的人口接種疫苗，速度可說是全球第一，從該國所公布的數據顯示，重症比例大幅下滑92%，感染率也大降94%，對此，陳時中進一步指出，從最新染疫數字可見，該國疫情逐漸降溫，以色列已從全球染疫人數排名前三下滑至第六。

而南韓將於下周開打AZ疫苗，但對象排除65歲以上的長者，這是否會影響我國接種疫苗的計畫？陳時中則說，目前國內還沒定下疫苗接種的確切時程，將會持續觀察各國的接種情況，以及蒐集更多科學證據後，再來進一步判斷。

面對藍委質疑，大陸疫苗具備國際研究報告，為何還不願承認該疫苗效力？陳時中今回應，由於該報告本月初才出爐，所以去年才未給予承認，但相關的研究報告會持續注意。

至於疫苗到港後，我國該如何進行接種？陳時中透露，目前已著手建置新冠疫苗接種系統，會結合疾管署的施打疫苗系統，讓民眾插入健保卡後即可得出施打的相關訊息，直接判別身分及所需施打的疫苗，包含不同年齡層分類篩選與第一、二劑的間隔時間，盼能增加接種效率。

(中時 )