迎接牛年開工第一天，yes123求職網今（16）發布最新「牛年新春開工調查」調查指出，在可複選情況下，上班族牛年新希望第一名是「身體健康」（58.2％）；第二名是「升職加薪」（56.1％）；第三是「和同事相處愉快」（46.4％）；第四、第五則是「賺夠錢買房子」（39.5％）、「順利換工作」（34％）。

至於第六到第十名分別是：「每天準時下班」（30.6％）、「賺夠錢結婚或生子」（28.8％）、「每天被老闆或主管稱讚」（21.8％），以及「KPI總能達標」（18.3％）、「同時兼顧事業與家庭」（16.9％）。

此外，針對年假後收心情況，yes123調查顯示，約有超過半數（51.3％）的上班族自認「可以馬上收心」，恢復正常工作態度，其餘48.7％的人自認「不可以馬上收心」，平均估計在上班後，還得再花上3.3天才能完全收心，其中，甚至有12％的人預估要花上七天。

針對上班族的「收心計劃」，yes123調查顯示，在可複選狀況下，依序有：「提早恢復正常作息」（75.2％）、「擬定新年工作計畫與目標」（61％）、「多運動」（49.3％），以及「提早減少娛樂活動」（37.7％）、「提早恢復正常飲食」（29％）。

yes123求職網發言人楊宗斌建議，新年要有新氣象，可提前兩、三天「按表操課」，例如按照平常上班日的起床時間，要求自己不能賴床，或是先適度運動，有助提振精神，還要同時修正回平時三餐的飲食量，以及用餐時間；甚至先想好年後第一個禮拜的工作進度，以及準備好正式服裝，調整心情迎接開工日。

上述「牛年新春開工調查」由yes123求職網於2021年1月21日到2月5日，以網路問卷進行抽樣，調查目前有工作的求職會員（已畢或役畢、免役），有效問卷共1,195份。

(工商 )