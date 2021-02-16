新春七天連假，因疫情管控得宜，在國人無法出國下消費全在國內，遠百連假總體業績較去年成長超過一成，其中以精品成長4成表現最亮眼，服飾類以男、童裝表現最佳，成長超過一成五，化妝品，女用配件次之，成長率近一成，家電商品延續去年買氣成長超過四成，與精品同列熱銷榜首。

而餐飲部份提供全年不休息服務，春節期間來大形餐廳平均皆維持二成來客數成長，一掃上月因部桃事件疫情陰霾。

遠百為迎來絕對旺季，春節檔期自10日小年夜起至3月3日推出流行服飾單一特價起；加碼重點除了百貨服飾之外，保健器材、大家電加碼滿千送百。服飾當日累計消費滿5,000元送400元，APP會員加贈100元。持HAPPY GO Pay獨享全館當日單筆消費刷5,000元送200元，保健器材單筆消費滿5,000元送500元，大家電單筆消費滿10,000元送1,000元。動態應景活動更吸引全家客群，大年初三遇到2月14日西洋情人節，亦刺激出餐飲與輕奢買氣大爆發。

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