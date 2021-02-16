迎接牛年！yes123求職網今（16）發布最新調查指出，有六成八（67.8％）的企業表態在農曆年後有加薪計劃，預計平均調薪幅度為4.3％，最有機會調薪的三大職務，依序是「業務或銷售人員」、「產線工程師或技術型人員」及「客服或門市人員」。惟yes123指出，今年有加薪計劃的企業，遠低於去年同期的81.8％。

yes123調查並顯示，今年有七成企業計畫發開工紅包，該比例低於去年的75.2％，但平均一包的預算比去年增加15元，變成1,002元，僅年增1.5％；此外，24.7％的企業有計畫舉行「喝春酒」活動，但該比例也遠低於去年的41.8％，其中更有29.1％屬於「原本有，但因防疫關係取消」。

對此，yes123求職網發言人楊宗斌表示，今年企業發開工紅包、辦春酒，以及計畫調薪的比例，皆呈現下滑，顯示在疫情影響下，廠商普遍保守謹慎看待景氣，但企業對於站在第一線負責衝刺業績，或緊盯產線狀況的相關技術人員等，在牛年的加薪機率仍比其他員工高一些。

上述「牛年新春開工調查」由yes123求職網於2021年1月21日到2月5日，以網路問卷進行抽樣，企業部分有效問卷共963份。

(工商 )