一對夫妻結婚2年遲遲沒有懷孕消息，尋求醫師幫助，長相帥氣的丈夫驕傲表示，前女友都懷孕過，認為自己鐵定沒問題，問題出在老婆身上；結果取出精液準備做人工受孕時，醫師一驗赫然發現裡面「一隻活的精蟲都沒有」，也意外揭發這名帥尪綠透往事。

婦產科醫師陳保仁在《醫師好辣》節目分享案例，一對不孕夫妻來求診，長相帥氣的先生相當有大男人主義，儘管陳保仁不斷強調精子表現與性能力無關，但這名先生堅決不肯做精液分析，甚至脫口而出前任女友都有懷過孕，所以自己一定沒問題，問題出在老婆身上；不過老婆經檢查確認，輸卵管、卵巢等功能全都正常。

最後這對夫妻決定做人工授精，結果「取精一驗」醫師傻眼，原來丈夫的精液裡面「清清如也，一隻活的精蟲也沒有！」，不但終於找到這對夫妻不孕原因，也意外揭穿丈夫綠爆往事。

之後陳保仁轉介這名丈夫到泌尿科，也查出原來是他小時候曾罹患腮腺炎，影響了精蟲。陳保仁醫師尷尬表示，前女友都有懷孕，「應該是有很多好朋友幫他的忙」，奉勸民眾該做的檢查還是得做，遵從醫師指示才不會白忙一場。

(中時新聞網)