春節期間飲食難免會大魚大肉，新竹縣社區營養推廣中心針對長者健康飲食調查發現，有近6成長者同意「牙口不好，吃少一點也沒關係」，衛生局指這種想法是認知偏誤，將推廣銀髮族「六大類軟質飲食」，讓長者健康吃出軟質好實力。

「營養缺乏會提高健康風險，上了年紀的長者更應該好好吃！」衛生局長殷東成表示，新竹縣社區營養推廣中心去年辦理64場社區營養教育講座，推廣「三好一巧」及「我的餐盤」均衡飲食口訣。

同時，針對6大類食物，設計食物撲克牌對對碰、轉轉盤、彈珠台、我的餐盤營養宣導摺扇、我的餐盤口訣連連看等自製教材，讓上千位長者在遊戲中學習營養知識，並與專家學者合作調查長者營養認知、態度及行為狀況。

殷東成說，共調查313份、分析8451題問卷發現，經營養師深入社區推廣後，去年縣內長者有77％看過或聽過「每日飲食指南」，69.6％看過或聽過「我的餐盤」，較2019年分別增加6.9％及9.3％，可見社區營養師在社區衛教的成效。

分析「我的餐盤」六大類食物每餐建議份量，結果顯示長者對全穀雜糧類建議攝取量認知不足，答對率僅48.9％，但87.9％長者了解，每餐水果要吃一個拳頭大。

至於在營養態度方面，約6成的長者同意「牙口不好，吃少一點也沒關係」，並有7成以上長者因牙口咬不動，願意改變烹調方式，衛生局今年將著重推廣銀髮族「六大類軟質飲食」，讓社區長者健康吃出營養軟實力！

(中時 )