17日即是金牛年開工日，國泰金控16日強調，挾著今年1月稅後獲利217.4億元，創歷史新高的優勢，金牛年將「勢如破竹」，各子公司無論在營運指標、業績及獲利上都要維持市場領先地位。

國泰金控今年1月稅後淨利217.4億元，較去年同期成長115％，創金控成立以來新高，且拿下2021年15家金控首戰的勝利，每股稅後盈餘（EPS）1.65元，也創歷年新高。

國泰金獲利創新高的主要原因，即是子公司國泰人壽今年1月稅後獲利186.5億元，亦是國壽成立近60年來的單月獲利歷史新高，年成長182％，主要即是國壽手中股債獲利豐厚，元月有實現逾200億元的資本利得，落袋為安，奠定今年獲利基礎。

同時國壽強調其業務面持續價值導向策略，保單銷售以投資型保單及傳統型分期繳為主，1月新契約保費（FYP）金額為205億元=, 新契約等價保費（FYPE）金額為48億元，FYP及FYPE均為業界排名第一。

國泰世華銀1月稅後獲利24.6億元，維持高活存比，2020年全年信用卡刷卡金額逾4,909億元，拿下市場第一。國泰產險1月個體簽單保費18.8億元，獲利則穩定成長，元月稅後獲利3.8億元；國泰證券1月稅後盈餘1.7億元；國泰投信1月稅後盈餘1.4億元。

(工商 )