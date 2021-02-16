年後很多人可能會想拿紅包錢直接買保單，金管會16日提醒民眾，繳保費最佳的三種方式，是用信用卡刷卡、銀行帳戶扣繳、或開立平行及禁止背書轉讓且抬頭為保險公司的支票，可留有相關紀錄，保障自身權益，少用現金繳保費，可減少被挪用的機會。

為了讓繳交保險費的交易流程清楚明確，避免爭議，金管會也提醒消費者繳交保險費，要有三大注意，一是注意有沒有拿到保險公司的正式收據。金管會指出，依據「保險法施行細則」第3條規定，保險公司收取保險費，應由其總公司或分公司簽發正式收據，消費者繳交保費後，如果沒有拿到保險公司製發的收據，要向保險公司洽詢，才能確認自己的保費有沒有完成繳納。

二是現金或支票繳費者要注意有沒有拿到送金單。金管會表示，依據「保險業授權代收保險費應注意事項」第2點規定，保險公司收取以現金或支票方式繳納的保險費，應「同時」交付保戶送金單或收據並載明收費時間，保險公司授權自家業務員、保險代理人及保代公司的保險業務員代收保險費，也應依規定交付送金單或收據。

金管會強調，保險公司要負授權人的責任，也就是保戶若拿到送金單或收據，但保費並沒有交到保險公司手中，被業務員挪用的損失，要由保險公司負責。

三是消費者以信用卡、銀行帳戶扣繳保險費時，要注意授權書上相關資料填寫的正確性，授權人簽名處應由信用卡或帳戶持有人親自簽名，依「保險法」第115條規定，利害關係人可以代要保人交付保險費，例如父親可以替小孩作要保人的保單繳保費，但如果有用非要保人本人的信用卡或銀行帳戶扣繳保險費者，要先向保險公司瞭解應提供的關係證明文件，以避免衍生相關爭議。

金管會進一步提醒保戶，即使是透過親朋好友購買保險，在繳交保險費時，還是應該要求業務員同時交付收據，並核對收據金額及相關資訊的正確性，如有異常，就應向保險公司洽詢確認，以確保權益。

(工商 )