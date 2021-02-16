政大教授徐世榮及反南鐵、反屏鐵、反鳳山鐵等抗爭團體16日上午都到場聲援反坤輿行動。（謝明俊攝）

苗栗縣議會多名藍綠議員都現身反坤輿。（謝明俊攝）

前苗栗縣長劉政鴻力挺反坤輿行動。（謝明俊攝）

苗栗造橋反坤輿掩埋場抗爭行動進入第43天，大年初五上午，造橋鄉長黃天貴及造橋鄉全體9個村長全部聚集在坤輿掩埋場大門口，要求縣府撤回試營運許可，現場並有南鐵、屏鐵、鳳山鐵、石岡反高架等抗爭團體派員前來聲援，以及多位苗栗縣藍綠議員齊聲要求縣府重視民意，順從民意。

造橋反坤輿掩埋場抗爭行動，在春節期間並未停歇，雖然過年前苗栗縣議長鍾東錦曾到場協調掩埋場同意過年不會有任何動作，但抗爭村民依舊排班堅守坤輿掩埋場大門口，防止掩埋場人員突襲讓大型機具進場。

大年初五上午，包括經常出現在土地抗爭議題現場的政大地政系教授徐世榮，以及反台南鐵路東移、反鳳山鐵路拆遷、反屏東鐵路拆遷、台中縣石岡反高架、台中黎明幼兒園等抗爭團體，全部派員到達反坤輿掩埋場大門口聲援村民。

除了前苗栗縣長劉政鴻、前頭份市長徐定禎、苗栗縣議員廖秀紅、鄭秋風、林寶珠、羅貴星、劉順松、陳光軒等地方政要到場支持抗爭民眾外，造橋鄉長黃天貴與造橋鄉全部9個村長及多名鄉代表全部到場，以顯示造橋鄉民反對坤輿的立場，坤輿掩埋場周邊鄰近的後龍鎮灣寶里、大山里等里長也現身聲援反坤輿行動。

造橋村長江昌華代表村長們發言表示，全造橋幾乎都是支持國民黨的，但現在在苗栗縣執政的國民黨卻聽不見支持者的聲音，這是怎麼回事？造橋的好山好水不容破壞，他們9個村長一致要求縣府撤回坤輿的試營運許可。

反坤輿自救會並提出多項質疑，包括坤輿案牴觸「水土保持技術規範」中沈砂池設施容量不足、隔離綠帶寬度不足10公尺，面積少算，並且，坤輿掩埋場試營運計畫中收容8200多噸事業廢棄物，大部是屬有害事業廢棄物、只有40噸是屬於苗栗縣境內廢棄物，計畫內容牴觸「非都市土申請變更為一般廢棄物回收清除處理設施使用之興辦事業計畫審查作業要點」縣府不能核可。

自救會並提出以下訴求，包括：

1. 拒絕選址不當、鄰近水源與聚落之廢棄物掩埋場

2. 苗栗縣政府需依照2012年環保署訴願書行政處分，要求坤輿依法變更興辦計畫，進行環境評估且撤銷設置許可。

3. 需有由在地居民所推薦之環評委員參與環評過程。

4. 要求苗栗縣政府說明山坡地保育區農牧用地變更程序之疑慮。

5. 要求坤輿相關資訊須公開透明供大眾檢視，並充分向居民溝通說明並取得當地居民同意。

(中時 )