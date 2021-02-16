侯友宜讚許電動巴士內加裝可防疫的主動式空氣濾清設備及奈米銀離子的皮面

侯友宜送上慰問禮品給辛勤的國光客運司機群。（李俊淇攝）

春節連假最後一天，新北市長侯友宜今天（16）天前往國光客運五股場站視察防疫措施，對於業者在公車上配置主動式空氣防疫設備，座椅更採用國人自行研發的奈米銀離子的皮面，可以有效抑止細菌附著，侯表示，防疫產品除了自用還能外銷多國，真得很讚。

侯友宜到五股場調度室內先查看司機出勤前的準備狀況，司機從酒測、量血壓及體溫，再噴曬酒精後才上車，侯好奇提問：「這樣的動作，一天要重覆做幾次？」，司機則回應：「看開幾次車就要做幾次」

國光客運總經理簡有政隨後在簡報中指出，去年承接新北市新巴士轉型為市區公車，共接5條路線，而其中578、579、582線未來將投入30輛電動公車，目前場內正在建構充電椿，預計今年上線營運。

而新進的電動公車將配備空氣濾清設備淨化空氣中病毒、細菌，加強車內消毒，並於發車前、營運中、收班落實防疫SOP，除了會用酒精擦拭民眾觸碰過的地方，另也會使用二氧化氯對車內進行全面消毒，提供民眾安心乘車環境。

交通局長鍾鳴時表示，春節假期即將結束，民眾都將返回各自的工作崗位，北北基桃為一日生活圈，大眾運輸往返頻繁，因此面對疫情不可鬆懈，為確保大眾運輸落實防疫工作，交通局持續進行場站及隨車稽查，也提醒乘客全程佩戴口罩，除非必要或緊急狀況，不要在車上飲食，做好防護措施。

(中時 )