春節連假最後一天，新北市長侯友宜今天（16）天前往國光客運五股場站視察防疫措施，對於業者在公車上配置主動式空氣防疫設備，座椅更採用國人自行研發的奈米銀離子的皮面，可以有效抑止細菌附著，侯表示，防疫產品除了自用還能外銷多國，真得很讚。
侯友宜到五股場調度室內先查看司機出勤前的準備狀況，司機從酒測、量血壓及體溫，再噴曬酒精後才上車，侯好奇提問：「這樣的動作，一天要重覆做幾次？」，司機則回應：「看開幾次車就要做幾次」
國光客運總經理簡有政隨後在簡報中指出，去年承接新北市新巴士轉型為市區公車，共接5條路線，而其中578、579、582線未來將投入30輛電動公車，目前場內正在建構充電椿，預計今年上線營運。
而新進的電動公車將配備空氣濾清設備淨化空氣中病毒、細菌，加強車內消毒，並於發車前、營運中、收班落實防疫SOP，除了會用酒精擦拭民眾觸碰過的地方，另也會使用二氧化氯對車內進行全面消毒，提供民眾安心乘車環境。
交通局長鍾鳴時表示，春節假期即將結束，民眾都將返回各自的工作崗位，北北基桃為一日生活圈，大眾運輸往返頻繁，因此面對疫情不可鬆懈，為確保大眾運輸落實防疫工作，交通局持續進行場站及隨車稽查，也提醒乘客全程佩戴口罩，除非必要或緊急狀況，不要在車上飲食，做好防護措施。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。