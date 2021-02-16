台中市推動汰除老舊柴油大貨車，近2年共淘汰2537輛，排名全國第二。台中市府環保局長陳宏益16日表示，台中市與中央合作，近2年投入汰舊換新補助金額6億5千萬元，每年減少149.1公噸PM2.5排放量、16萬5882公噸碳排放量，大幅降低柴油車排煙污染。

陳宏益表示，台中市108年及109年累計共汰除2537輛老舊柴油大貨車，轄內4期以上新車數量近3年提升16％，民眾檢舉柴油烏賊車近4年也下降94％，改善大型柴油車排煙污染情形。

陳宏益指出，依行政院環境保護署排放資料顯示，不計算境外污染，移動污染源PM2.5排放量占台中市總體約30％，其中，柴油大貨車即占約10％。

他並進一步表示，台中市目前改善柴油車污染的主要目標是加速汰除高污染車輛，車齡超過20年1、2期大型柴油車的PM2.5排放強度約為3期以上大型柴油車的4倍，而目前設籍台中市1、2期大型柴油車約8200輛。

環保局表示，針對高污染柴油大貨車全面加強稽攔查、進行排煙檢測，未符合排放標準車輛則依《空污法》告發處分，並輔導車主汰舊換新，將再透過大型車隊訪查、配合轄內公會辦理說明會等輔導措施及設置多元服務平台提供補助訊息。

環保局表示，台中市老舊柴油車主配合空污改善政策，去年申請汰換相當踴躍，環保局也積極追加補助經費，加速審查流程及撥款，讓車主盡早取得補助款項，減輕經濟負擔。

環保局並提醒民眾，大型柴油車多元補助方案自今年1月1日起，改由環保署單一窗口統一審查、撥款，台中市府仍將持續提供諮詢服務、協助車主完成申請程序，呼籲車主及早提出申請。

(中時 )