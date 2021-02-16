針對美國總統拜登上任後的兩岸關係發展，私立中原大學通識中心主任閻亢宗表示，拜登相關政策目前在形成階段尚無定論，但應會延續前總統歐巴馬時期的「亞洲再平衡」政策，也就是在善用「圍和」（Contagement）、「圍堵」（Containment）、「和平」（Engagement）三大武器下，達成與大陸又競爭又合作的雙軌政策。

閻亢宗今日接受香港媒體《中評社》訪問表示，拜登政府對中政策現在是過渡階段，實際上內部還在檢討川普政府延續下來的政策，有的會揚棄、有的會延續，還須進一步觀察。但從內閣人事任命、國會聽證會過程與相關發言可嗅出端倪，例如印太戰略應該會延續，白宮將成立新部門「印太區域事務協調總監」；而國務卿布林肯（Anthony Blinken）日前受訪直指，大陸無疑是對美國利益帶來最大挑戰的國家，可見美國仍會對大陸採取強硬立場，絕非軟弱態度。

至於川普上台後就退出TPP（跨太平洋夥伴全面進步協定），形同讓經濟這跟支柱倒塌，加上川普堅持「美國優先」得罪了亞太甚至印太地區國家，閻亢宗認為，拜登一定會積極修復包括軍事、外交在內的三大支柱，因為這是過去歐巴馬重返亞洲戰略的重要基石。

閻亢宗預言，今後美國不會再談「新冷戰」與「貿易戰」，任何有關「戰」的字眼都會予以修正甚至迴避；雖然目前美國仍對大陸維持川普的強硬路線，但美、中之間會重新展開對話，美國會以多邊主義架構和精神來應對大陸，並從中尋求合作空間。此外，閻指出，只要經濟、軍事、外交支柱在「圍和」、「圍堵」、「和平」三大武器下修復完成，美、中關係便能維持到一個穩定的狀態，兩岸關係也會隨之穩定。

(中時新聞網)