衛視中文台《一袋女王》日前邀請何如芸、勇兔、詹子晴、康茵茵、愛紗及黃小柔3對好友上節目分享從認識到相知的交友過程。黃小柔與愛紗認識超過20年，透露愛紗剛考上駕照就買小跑車，載黃小柔出門時，突然變得超有殺氣，還用標準中文說「賽車手的手都是握在兩點跟十點鐘方向」，語畢馬上踩油門、過彎還甩尾，嚇得黃小柔大聲問愛紗「到底在幹嘛」，愛紗又用標準中文回「踩加油進彎、踩煞車過彎」。黃小柔笑說當下覺得這根本不是她認識的愛紗，愛紗笑說現在已經換車，所以開得比較慢了。

勇兔、何如芸在八點檔飾演母女而認識，何如芸笑說，當初聽說勇兔是黑澀會美眉，還以為是哪個黑社會角頭的女兒，後來知道是偶像團體後，又擔心她不會說台語，沒想到開拍後，自己台詞一大堆，壓力大到不行，勇兔知道後，拍戲前總會抓時間幫她對詞。最讓何如芸感到貼心的是，母親節時勇兔知道何如芸的小孩不在台灣，特地約了王宇婕一起陪她過母親節，讓她很感動。

康茵茵說剛認識詹子晴時，有次一起去打保齡球，詹子晴穿短裙跌倒，卻擺超性感的貓姿，讓她覺得「這女生不簡單」，因此保持距離。直到有次康茵茵感情出了狀況，剛好詹子晴在線，相約到康茵茵家聽她訴苦，詹子晴哭得比康茵茵還大聲，自此詹子晴除了訊息問候，也常買東西掛她門把，兩人因此變好友。

詹子晴也爆料，康茵茵看起來很開放，其實根本保守如「50年代的阿嬤」，每次姊妹們聚會聊到房事時，康茵茵就會害羞臉紅直呼好熱，詹子晴以為康茵茵只是在裝，沒想到後來去夜店玩的時候，有時候男生靠近後會有肢體上的接觸，一堆男生會刻意接近康茵茵，沒想到她當下馬上竟然直呼「不要碰我」，完全不給男生機會，讓自稱總是沒人碰的詹子晴好羨慕。本集節目17日晚上11點播出。

康茵茵（右）超保守不給機會，詹子晴說有如50年代的阿嬤。（衛視中文台提供）

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