iPhone內建時鐘的小巧思！一名男網友用了6個世代的iPhone之後，才發現時鐘App的圖示上面的時間是準確的，且秒針會轉動，貼文引起廣大迴響，5千多人按讚驚喊，看了這篇文才知道有這個功能，明明每天都用鬧鐘卻都沒發現，真的長知識了。

一名男網友近日在臉書社團《爆廢公社公開版》發文表示，用了6個世代的iPhone才發現，原來手機裡面時鐘App的「秒針會動」，讓他非常驚訝，也好奇大家有沒有發現這個神奇又實用的小功能呢？請告訴我並不孤單。

貼文曝光後，引起網友共鳴，不少人驚訝直呼，「現在才知道秒針會動」、「你說了才發現」、「原來秒針真的會動」、「長知識了」、「看了貼文還特地把手機打開來研究了一下，才發現真的會動欸」、「沒發現+1真的會動耶」、「欸！我還真的跑回桌面看，笑死」、「每天都在用鬧鐘，我竟然沒發現」、「現在才知道原來顯示的時間是準確的」、「剛剛發現＋1」。

也有網友表示，很久以前就知道iPhone有這個功能了，如果要上網搶購東西、買演唱會門票、看病掛號等，都可以靠它來看準時間，其實還蠻實用的。「上班都看這個壓秒打卡」、「一直都知道，搶票就看到這幾秒了」、「搶票特別好用」。

(中時新聞網)