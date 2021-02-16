部立桃園醫院因為年前發生新冠肺炎疫情群聚感染，連帶周邊店家生意慘兮兮，甚至有店家反映「等無人」或業績大掉！財政部北區國稅局表示，主動調減部桃醫院附近小規模營業人今年第1季的查定銷售額和營業稅額，據知減約3成，大大降低店家負擔。

所謂小規模營業人是月營業額在8萬元以上、20萬元以下，免開發票的店家或營業人。營業稅按銷售額依稅率1％課徵，由國稅局按季，每年1、4、7、10月的月底前發單開徵，今年第1季是在4月發單、5月繳納。

2020年初因新冠肺炎疫情初爆發，政府主動減稅，5區國稅局主動調整查定銷售額，1月減收1成、2、3月減收3成、4月也減收3成。據悉，這次北區國稅局減徵部桃周邊店家營業稅更為優惠，1到3月的查定銷售額，據知目前各月減徵約3成，等於打了7折。

北區國稅局初步匡列部桃周邊影響最嚴重的店家，以龍壽街附近為主，預估有40多店家可以受惠。惟有部分店家反映，營業額減少不只3成或者附近店家業績因部桃封院受到影響，卻沒在匡列範圍內，北區國稅局表示，受損的店家也可以在收到第1季課徵營業稅繳款書時，內附申請書上填寫實際營業衰退程度，向國稅局申請核減。

(中時 )