陳志金日前在臉書發起1讚10元的「安太座」活動，活動截止共累積3.6萬個讚，換算下來要包出36萬的紅包給太太，而今日他也在臉書分享，其實這36萬背後藏著溫暖的故事。(圖擷取自陳志金臉書)

急診科醫師陳志金12日在臉書上發起「安太座」的活動，他號召網友在貼文按讚，並以1個讚，就包10元來計算，結果一天下來按讚數已累計3.6萬個，代表紅包金額為36萬，而事後他也遵守承諾將大紅包給了太太，有趣的活動更在臉書掀起一陣旋風，他今(16日)更感性地說道，「其實這紅包遲到了18年」。

ICU急診醫師陳志金於臉書上發起按讚換現金的活動，以1個讚包10元的方式，準備紅包給太太，他甚至還在貼文中點名多位醫師，邀請他們共襄盛舉，沒想到貼文引起熱烈迴響，短短一天按讚數飆破3.6萬，等於陳志金需包36萬的大紅包來「安太座」，此舉引發網友討論，「我會到每一個醫生臉書按讚，恭喜醫師娘們發大財」、「我平時不按讚的，但為了幫安太座金額加碼」。

陳志金今天在臉書上感性分享，其實這包大紅包，是遲了18年才包出去的。他提到，他和太太是在SARS那一年結婚，當時他還是住院醫師，月薪7萬元，扣掉房租1萬2，還必須償還助學貸款，再加上生活費，算一算薪水所剩無幾，而當時他和太太正考慮步入婚姻，在他「旁敲側擊」下，得知要娶回太太，聘金需要36萬元。

由於當時存款不足，陳志金向現在的太太表示，他還需一段時間才能存夠36萬元的聘金，不過太太卻和他說，「我媽說，就拿個盒子包上紅紙，外面寫上36萬就可以！」聽到的當下陳志金相當感動，他便向對方掛保證，以後一定會補回這36萬元。

神奇的是，陳志金18年前的「以後」就在春節期間的安太座活動實現了，「這個以後，年復一年就忘了，直到今年出現了，真的很巧，今年安太座的紅包，剛好就是這個數目」。陳志金說，他相當感謝岳父母對他的照顧、待他如己出，特別想起當年訂婚、結婚時手續一切都從簡，讓他沒有過多的壓力。

36萬的安太座紅包 其實是遲到了18年 SARS那一年結婚 還是住院醫師的我，月薪7萬 扣掉房租1萬2、償還助學貸款、生活費，每個月所剩無幾～ 旁敲側擊探知「聘金」需要36萬！ 那是一個嫁女兒的習俗～ 「我還要存上一段時間才夠耶！」 「我... 由 Icu醫生陳志金發佈於 2021年2月15日 星期一

(中時新聞網)