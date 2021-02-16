台中市一名五十八歲的王小姐(化名)，十八年前確診為末期腎衰竭，每週需往返醫院三次接受洗腎治療，生活品質大打折扣，而且因為頻繁請假接受洗腎治療而無法正常工作，長期下來對身體和心理都造成龐大的負擔。所幸，在妹妹主動表示願意捐腎後，陳小姐順利完成腎臟移植手術，術後不僅恢復良好，而且在穩定服用免疫抑制劑的情形下，也從未發生器官排斥的現象。直到現在，姊妹倆仍時常相約出國遊玩，享受健康新生活。

●活體腎臟移植助力 末期腎臟病患者重獲健康新生

臺中榮民總醫院內科部吳明儒主任投身於腎臟移植多年，患者成功移植的案例不計其數。提及台灣目前移植狀況，吳明儒主任表示，國內目前約有7千人在等待大愛遺愛人間的腎臟移植，但是每年不到兩百人可以成功配對到合適的腎臟，多數患者難以等到大愛遺愛人間的腎臟移植機會。然而親屬活體捐贈可以幫助解決漫長等待的問題，並緩解移植器官不足的現況，惟目前國人因擔心移植對於自身健康的影響，導致活體捐贈的接受度仍然比較低。

吳明儒主任鼓勵，其實根據臨床數據，捐贈者術後即使只剩下一個腎，腎功能也幾乎都和一般人相同，都可以維持良好生活品質。而且在審慎評估後，捐贈者接受腎臟摘取手術死亡風險小於千分之一，未來發生腎衰竭而需要長期透析的機率也是和一般人一樣，民眾無須過度擔心。

吳明儒主任鼓勵，其實根據臨床數據，捐贈者術後即使只剩下一個腎，腎功能也跟一般人相同，仍可維持良好生活品質，未來腎衰竭發生的機率更是小於0.1%，民眾無須過度擔心。(圖/健康醫療網提供)

●提升存活率兩關鍵：洗腎前接受腎臟移植/穩定服用免疫抑制劑

視病猶親的吳明儒主任，非常注重腎臟移植患者的術後存活率。吳明儒主任說明，洗腎一年，全身心肺功能可能就老三年，越早接受移植對於術後存活率越有幫助。若能於洗腎前就接受移植，腎臟的殘餘腎功能得以維持，進而提升患者的術後存活率，所以呼籲患者都應該把握適當時機啟動腎臟移植手術的評估。

吳明儒主任進一步說明，影響術後存活率另一重大關鍵是穩定使用免疫抑制劑，患者術後必須透過免疫抑制劑來抑制免疫系統，進而降低對新器官的排斥，延長新器官存活時間。

然而根據吳明儒主任的研究發現，許多台灣人有藥物快速代謝的基因，這群有藥物代謝異常基因的患者如果沒有準時服用免疫抑制劑，就更容易造成器官排斥，所以持續穩定服用免疫抑制劑十分重要。若於服用期間產生任何副作用，也都應於回診時主動與醫師討論，切勿自行停藥。

●以服務病患為本 全方位守護患者術後健康

吳明儒主任也針對腎臟移植患者術後日常照護，提出創新見解。吳明儒主任說明，常見食物如蔥薑蒜，在代謝身體毒素的同時，亦有可能將藥物加速代謝掉。

因此，為確保免疫抑制劑成效，建議患者調整服藥時間，可選擇在飯前至少半小時，最好一個小時前先服用抗排斥藥，或是飯後兩個小時再服藥。

此外，為了保障活體捐腎者的身體健康，吳明儒主任也呼籲政府應該考慮開放健保卡追蹤功能，在捐腎手術後，如果每年沒有按時接受抽血和驗尿檢查，就應該通知看診醫師在看診時，自動跳出追蹤提醒，全面保障每位腎臟移植者的健康。

現今台灣已有許多技術優秀的腎臟移植團隊，吳明儒主任最後也呼籲，若確診為末期腎臟病，患者及其家屬都應該謹慎考慮腎臟移植的評估，此外，要做活體腎臟移植，就應該盡早接受活體腎臟移植評估。若成功獲得腎臟移植機會，不僅手術成功率高，在移植團隊的悉心照護下，也可擁有優良存活期，患者可望重獲健康新生活、繼續追求理想。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)