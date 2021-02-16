新頭殼專欄作家管仁健去年6月撰文批評前國民黨政策會執行長蔡正元是「特務出身」、「與馬英九這種職業學生師出同門」，遭蔡控告妨害名譽，士林地檢署日前偵結，認定「特務」一詞具有貶抑之意，依誹謗罪提起公訴。對此蔡正元也在臉書發文，批評管仁健自稱是「文史工作者」，卻連基本查證都不做。

蔡正元指出，管仁健的父親是1949年被國民黨和蔣介石帶到台灣島的外省人，管仁健不感謝國民黨和蔣介石就算了，反在綠色媒體站在台獨立場，批評同為外省人的馬英九是「職業學生和特務」，這不干他的事，但管仁健竟然指摘他是「特務出身」，理由是他唸哈佛大學時曾受邀在波士頓通訊撰稿，而波士頓通訊的主編是馬英九，所以他也是「特務」。

蔡正元質疑，管仁健自稱是「文史工作者」卻連基本查證工夫都不做，他本身於1982年進入哈佛大學，而馬英九已於1981年自哈佛畢業，因此他和馬英九在哈佛沒有交集，邀請他替波士頓通訊撰稿的主編，先後有兩位，都是就讀於哈佛旁邊的塔夫茲大學的外交人員，第一位是國民黨的丁守中，第二位是民進黨的監察委員林文程，管仁健把波士頓通訊

說成「特務組織」實在太扯了他當時撰稿內容大都在分析批評國民黨的政策。

蔡正元表示，自己的祖先於1621年從福建泉州移民台灣島中南部，到蔡正元這一代已有400年，比絕大多數的台灣人至少多100年，但不管台灣島上有什麼政權，他的祖先都是農人、工人、小老百姓，跟政治毫不相干，他是家族第一位大學生，也是第一位留洋學生，他出身貧困家庭，父親是鑲模工人和礦工工頭，母親是裁縫工人，維基百科寫他的家世，都是不經查證的胡亂編寫的劇本。

蔡正元還說，自己15歲就自食其力，到工廠從車床學徒工做起，後來幸運的考上松山工農職校和師範大學、政治大學研究所，教育部公費留學至哈佛大學，後來到哥倫比亞大學經濟所，進入華爾街工作，當過農人、工人、教師、銀行家，就是沒吃過公家飯，更沒當過「特務」或「職業學生」。

蔡正元也說，自己跟國民黨沒有任何血統關連，但因認同蔣經國的施政才加入國民黨，更因出身農人、工人和雲林縣，被農會、工會和同鄉會支持才從政，是國民黨內標準的無產階級出身，從政前跟國民黨高層毫不熟識。管仁健做為一個外省人，要怎麼賤踏外省人，他沒意見，但要用同樣手法誣賴他，他絕不寬待，ㄧ定追訴到底，感謝士林地檢明察事理公訴管仁健，期待管仁健受到應有的懲罰。

(中時 )